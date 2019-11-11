Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı

ABD: Türkiye’yi NATO’da tutmak için bütün çabayı göstereceğiz

11 Kasım 2019 Pazartesi 11:18
ABD: Türkiye’yi NATO’da tutmak için bütün çabayı göstereceğiz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, ülkesinin Türkiye’yi NATO ittifakı içinde tutmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.
Robert O’Brien, ABD basınına yaptığı açıklamada, “Türkiye NATO üyesi ve çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye’yi ittifak üyesi olarak kaybetmek ne Avrupa ne de ABD için iyi bir şey.” dedi.
John Bolton’un yerine eylül ayında bu göreve gelen Robert O’Brien, ülkesinin, Türkiye’yi NATO içinde tutmak için elinden maksimum çabayı göstereceğini bildirdi.
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın almasına yönelik ABD tepkisini yineleyen Robert O’Brien, Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13 Kasım’da yapacağı görüşmede ABD'nin bu konudaki rahatsızlığını dile getireceğini ifade etti.
Trump, Erdoğan ile görüşmesinin ardından ertesi gün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul edecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeNATO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağdat’ta güvenlik güçlerine bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Bağdat’ta güvenlik güçlerine bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Avustralya'da orman yangınları nedeniyle Yeni Güney Galler'de acil durum ilan edildi
Avustralya'da orman yangınları nedeniyle Yeni Güney Galler'de acil durum ilan edildi
Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi! Terörist ortada kaldı
Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi! Terörist ortada kaldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim