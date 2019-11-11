ABD: Türkiye’yi NATO’da tutmak için bütün çabayı göstereceğiz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, ülkesinin Türkiye’yi NATO ittifakı içinde tutmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Robert O’Brien, ABD basınına yaptığı açıklamada, “Türkiye NATO üyesi ve çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye’yi ittifak üyesi olarak kaybetmek ne Avrupa ne de ABD için iyi bir şey.” dedi.

John Bolton’un yerine eylül ayında bu göreve gelen Robert O’Brien, ülkesinin, Türkiye’yi NATO içinde tutmak için elinden maksimum çabayı göstereceğini bildirdi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın almasına yönelik ABD tepkisini yineleyen Robert O’Brien, Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13 Kasım’da yapacağı görüşmede ABD'nin bu konudaki rahatsızlığını dile getireceğini ifade etti.

Trump, Erdoğan ile görüşmesinin ardından ertesi gün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul edecek.