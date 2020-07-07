Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Arabanın anahtarını ve telefon çaldı
Arabanın anahtarını ve telefon çaldı
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
“Bu işi namusum ve şerim için yaptım”
“Bu işi namusum ve şerim...
Burnunu kırdı
Burnunu kırdı
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme

ABD uzaktan eğitim gören yabancı öğrencilerin ülkeyi terk etmesini istiyor

ABD'de, güz dönemi derslerinin tamamını internet üzerinden verecek üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrenciler, ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.

07 Temmuz 2020 Salı 08:19
546 Okunma
ABD uzaktan eğitim gören yabancı öğrencilerin ülkeyi terk etmesini istiyor

ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama Müdürlüğünün kararına göre yabancı öğrenciler, öğrenim gördükleri üniversitenin bölümleri sadece online öğrenime geçerse ABD’yi terk etmek zorunda.

Karar F-1 ve M-1 vize ile ABD'de bulunup, sonbahar döneminde sadece online eğitim yapacak öğrencileri kapsıyor.

ABD’de kalmak isteyen öğrencilerin ise yüz yüze eğitim veren üniversitelere geçiş yapması şart. Aksi halde ise öğrencilerin vizeleri iptal edilecek, ülkeyi terk etmemeleri halinde ise sınır dışı edilecekler.

Yabancı öğrencilerin, üniversiteleri ile iletişime geçmeleri tavsiye edilirken, üniversitelerin ise online ve yüz yüze eğitimle ilgili planlarını açıklamaları bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDUzaktan Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbolcunun üstüne yıldırım düştü
Futbolcunun üstüne yıldırım düştü
En uzun süre hayatta kalan yapışık ikizler yaşamını yitirdi
En uzun süre hayatta kalan yapışık ikizler yaşamını yitirdi
Çin’de 8, Güney Kore’de 44 yeni vaka
Çin’de 8, Güney Kore’de 44 yeni vaka
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim