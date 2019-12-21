Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!

ABD Uzay Kuvvetleri resmen kuruldu!

16 bin asker görev yapacak

21 Aralık 2019 Cumartesi 12:16
ABD Uzay Kuvvetleri resmen kuruldu!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da resmen kurulmuş oldu.

Ağustos ayında “birleşik muharip komutanlık” olarak ABD Uzay Kuvvetleri Muharip Komutanlığının kurulmasının ardından söz konusu yasa kapsamında Uzay Kuvvetleri, 6’ncı “ana askeri hizmet kuvveti” olarak faaliyetine başladı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral J. Raymond, bu akşam itibarıyla Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan 16 bin askeri ve sivil personelin Uzay Kuvvetleri’ne atandığını ifade etti.

ABD ordusu, Vietnam Savaşı ve İran rehine krizinde ortaya çıkan kuvvetler arasındaki rekabetin önüne geçmek üzere 1986’da “Savunma Bakanlığının Yeniden Organize Edilmesine İlişkin Yasa” kapsamında "ana askeri hizmet kuvvetleri" ile "birleşik muharip komutanlıklar" olarak ikiye ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
ABD Uzay KuvvetleriAskerDonald TrumpABD Uzay Kuvvetleri KomutanlığıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de ajanlara cinayet ve işkence izni!
İngiltere'de ajanlara cinayet ve işkence izni!
Lüks yolcu gemileri limanda çarpıştı
Lüks yolcu gemileri limanda çarpıştı
Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü
Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim