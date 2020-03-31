ABD vaka sayısında Çin'i ikiye katladı

Dünya genelini etkileyen corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 785 bini geçti iyileşenlerin sayısı ise 165 bin oldu. Ülkelerin virüs salgını ile savaşı devam ederken ABD son bildirdiği vaka sayısı ile Çin'i ikiye katladı.

Dünya genelinde ülkelerin insan hayatını tehdit eden corona virüs ile mücadele devam ediyor...

ABD En çok vaka tespit edilen ABD'de vaka sayısı virüsün ile çıktığı yer olan Çin'i ikiye katlamış durumda. ABD'de son aktarılan bilgilere göre vaka sayısı 164 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 170 olarak biliniyor.

ÇİN

Virüsün ilk görüldüğü yer olarak bilinen Çin'de hayatın normale döndüğü iddia edilirken ülkede vaka sayısı 81 bin 518 hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 305.

FRANSA

Fransa'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi.