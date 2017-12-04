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ABD ve Güney Kore'den 'Açıkgöz' tatbikatı

İki ülkeden yaklaşık 230 savaş uçağı ve 12 bin askeri personelin dahil olduğu tatbikatın, ABD ve Güney Kore ordularının şu ana kadar yaptığı en geniş kapsamlı hava tatbikatı olduğu vurgulandı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 16:16
ABD ve Güney Kore'den 'Açıkgöz' tatbikatı
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ABD ve Güney Kore hava güçlerinin, Kore Yarımadası'nda büyük çaplı ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Güney Kore Hava Kuvvetleri, yaptığı açıklamada ABD 7. Hava Kuvveti ile Kore Yarımadası'nda ortak yapılan hava muharebe tatbikatının cuma gününe kadar süreceğini belirtti.

İki ülkeden yaklaşık 230 savaş uçağı ve 12 bin askeri personelin dahil olduğu tatbikatın, ABD ve Güney Kore ordularının şu ana kadar yaptığı en geniş kapsamlı hava tatbikatı olduğu vurgulandı.

"Açıkgöz" adlı tatbikata ABD'nin Japonya'daki Okinawa Üssü'nden havalanan 24 hayalet uçağı, 6 F-22, 6 F-35A savaş uçakları ile 12 F-35B hayalet uçağı katılıyor. B-1B stratejik bombardıman uçakları da tatbikat sırasında bombalama eğitimi yapacak.

Tatbikata Güney Kore tarafından da F-15K, KF-16, FA-50 savaş uçakları katılıyor.

Kuzey Kore'nin çarşamba günü yaptığı son balistik füze denemesinin ardından yapılan tatbikatın, yıllık olağan program dahilinde 

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