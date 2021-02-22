Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti

ABD ve İran arasında nükleer gerilim

ABD ile İran arasında nükleer gerginliğin giderilmesi için taraflar ilk adımı birbirinden bekliyor.

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:41
263 Okunma
ABD ve İran arasında nükleer gerilim

Tahran öncelikle yaptırımların kaldırılmasında ısrarcı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın denetimlerini sınırlandırmaya hazırlanıyor.

Uzlaşma sağlandı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi İran'ı ziyareti etti ve nükleer programın 3 ay daha izlenmesinde uzlaşma sağlandı.

Grossi, Tahran dönüşü yaptığı açıklamada, nükleer programın üç ay kadar daha izlenebilmesi için İran ile teknik uzlaşı sağlandığını açıkladı, ancak detay vermedi.

Grossi, denetçi sayısının aynı kalacağı ve nükleer programın izlenmesinin süreceğini söylemekle yetindi.  

Ancak bu uzlaşı İran'ın ABD'nin yaptırımları kaldırmaması halinde denetimleri sınırlandırma kararından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Tahran yönetimi, ABD'nin beklediği adımı atmaması halinde 23 Şubat'ta denetimleri sınırlandırmaya hazırlanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM'den insan hakları mesajı: Ayrımcılığın her türü bertaraf edilmelidir
BM'den insan hakları mesajı: Ayrımcılığın her türü bertaraf edilmelidir
Teksas'ta 11 yaşındaki çocuk donarak öldü: Elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık dava
Teksas'ta 11 yaşındaki çocuk donarak öldü: Elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık dava
Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü
Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim