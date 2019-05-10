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ABD, yaptırımları deldiği gerekçesiyle Kuzey Kore bandıralı yük gemisine el koydu

ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası yaptırımları deldiği gerekçesiyle Kuzey Kore bandıralı kömür yüklü bir gemiye el konduğunu açıkladı. Gemi ABD'nin denetimi altında tutuluyordu.

10 Mayıs 2019 Cuma 10:02
ABD, yaptırımları deldiği gerekçesiyle Kuzey Kore bandıralı yük gemisine el koydu
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Kömür ihracatının Kuzey Kore ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu ve ABD ve Birleşmiş Milletler'in, nükleer silah programına son vermesi amacıyla Pyongyang'a uyguladığı ekonomik ambargoları delmekte kullanıldığı ifade ediliyor.

Bu adımın, Kuzey Kore'nin füze demelerine devam etmesi nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerginliğin tırmanmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Bakanlık, yaptırımların ihlali gerekçesiyle ilk kez bu ülkenin yük gemisine el konduğunu açıkladı.

Bakanlığa bağlı ulusal güvenlik birimi başkanı John C. Demers, "Ambargoları delen bu gemi artık hizmet dışıdır" dedi.

Wise Honest adlı gemiye Amerikan bankalarının da farkında olmadan bakım ve ekipman için ödeme yaptığı ifade edildi.

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New York savcılığı bugün, gemiye el konması talebiyle Manhattan'daki Federal Bölge Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

17 bin ton kapasiteli geminin Kuzey Kore'ye ağır makine girişi amacıyla da kullanıldığı iddia ediliyor.

Gemi, Nisan 2018'de Endonezya'da gözetim altına alınmış, kaptanı tutuklanmıştı.

Kuzey Kore'nin son beş gün içinde iki kısa menzilli füze atışı denemesi yapması ABD ve Güney Kore tarafından tepkiyle karşılandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen sene nükleer silah denemelerine son verileceği ve kıtalararası balistik füze denemeleri yapılmayacağı sözü vermişti.

Kuzey Kore lideri Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Şubat ayında Vietnam'da yapılan görüşme, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını sona erdirmesi ısrarı üzerine sonuçsuz kaldı. Pyongyang yaptırımların hafifletilmesini talep etmişti.

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ABD
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