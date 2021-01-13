ABD’de 70 yılın ardından ilk kez bir kadın idam edildi

ABD’de Donald Trump yönetimi, 70 yılın ardından ilk kez bir kadın mahkumu idam etti. 2004'te Missouri'de boğarak öldürdüğü hamile bir kadının karnını yararak bebeğini kaçırmaktan hüküm giyen Lisa Montmomery, Indiana Terre Haute federeal hahiphanesinde dün gece 01.31’de idam edildi.



52 yaşındaki Montgomery, avukatlarının zihinsel durumunun onu infaz için uygun olmadığına dair itirazları üzerine zehirli iğne enjeksiyonu ile öldürüldü. Bununla birlikte Montgomery’nin avukatları onun travma sonrası stres bozukluğu ile bipolar bozuklukten muzdarip olduğunu ifade ederek, infazının öncesinde kendinde olmadığını açıkladı. İdamından önceki günlerde, Montgomery’nin istismarcı annesinin sesine ilişkin işitsel halüsinasyonlar gördüğünü söyleyen avukatları, Tanrı'nın onunla bulmacalar aracılığıyla konuştuğuna inandığını söyledi.

Öte yandan, Montgomery'nin avukatlarından Kelley Henry, yaptığı açıklamada, "Başarısız Trump yönetiminin korkutucu kan arzusu bu gece tam olarak sergilendi. Lisa Montgomery'nin idamına katılan herkes utanmalı” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLUK DÖNEMİ İSTİSMARININ NELERE SEBEP OLABİLECEĞİNİN KANITI

Bununla birlikte Henry, Montgomery’nin çocukluk çağı istismarının güçlü etkisinin somut bir örneği olduğunu belirtti. 18 yaşından önce bir çocuğun ne kadar travma yaşadığını hesaplayan Olumsuz Çocukluk Deneyimleri ölçeğinde, 10 üzerinden 9 puan aldı. Aile üyelerinin bildirdiğine göre, annesi onu dövdü ve hiç şekat göstermedi. . Üvey babası, onu 11 yaşında taciz etmeye başladı. Daha sonra, cinsel şiddet amacıyla onu aileden izole etmek için bir karavanın yan tarafına bir oda inşa etti. Montgomery'nin annesi kızına tecavüz eden kocasını yetkililere bildirmedi. Montgomery, o sırada bir kuzenine, ailesinin evde yapılan işler karşılığında diğer erkeklerin ona tecavüz etmesine izin verdiğini söyledi.



Bu nedenle Montgomery'yi değerlendiren uzmanlar, onun çocukluğunun aşırı travmasından kurtulmak için gerçekten koptuğuna inandıklarını söyledi.



Hapiste kaldığı yıllar esnasında Montgomery’i tedavi eden klinik psikolog, Katherine Porterfield, "Lisa'nın üvey babası tarafından acımasızca dövüldüğü, aşağılandığı ve nihayetinde birkaç yıl boyunca tecavüze uğradığı çocukluğu, onun duyguları ve hatta kendi bedenine ilişkin derin bir şekilde çarpıtılmış algılar geliştirmesine neden oldu. Bu gelişimsel bozuklukların bu kadının ve etrafındakilerin hayatında trajik sonuçları oldu" dedi.

8 AYLIK HAMİLE KADINI ÖLDÜRÜP BEBEĞİNİ ÇALDI



Montgomery, 2004 yılında sekiz aylık hamile olan Bobbie Jo Stinnett'i vahşice öldürmesi nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı. Stinnett’i boğup cenin karnından çıkaran Montgomery, arkadaşlarına ve ailesine bebeğin ona ait olduğunu söyledi.



Kız bebek ertesi gün kurtarıldı ve babasına teslim edildi. Şu anda 16 yaşında olan çocuk olay hakkında kamuya açık bir konuşma yapmadı.