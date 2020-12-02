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ABD’de bilanço son iki haftada ağırlaştı: Her dakika iki ölüm

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) altında faaliyet gösteren Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), son corona virüs raporunu paylaştı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 13:47
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ABD’de bilanço son iki haftada ağırlaştı: Her dakika iki ölüm

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) altında faaliyet gösteren Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), son corona virüs raporunu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ABD’de corona virüs başladığı günden bu yana dakikada ortalama bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam son on beş günde ise dakikada ortalama iki kişiye yaklaştı.

Dünyadaki yaklaşık her beş vakadan yaklaşık birinin görüldüğü ve ondört milyon vaka sınırına yaklaşan ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) altında faaliyet gösteren Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), son corona virüs raporunu yayınladı.

ABD’de bilanço son iki haftada ağırlaştı: Her dakika iki ölüm - 2

KÖTÜ SENARYO TAHMİNİ AŞILDI

Corona virüs vakaları başladığında Beyaz Saray, ABD’nin corona virüsü 100 bin ila 240 bin arasında insanın hayatını kaybetmesiyle atlatacağını açıklamıştı. Bu rakamın alt sınırı Mayıs ayında geçilirken Kasım ayında en kötü tahmin de aşılmış oldu.

ABD’de bilanço son iki haftada ağırlaştı: Her dakika iki ölüm - 3

SON İKİ HAFTADA YÜZDE 20 ARTTI

Raporda, 271 bin ölüm sınırını aşan ülkede virüsün başladığı günden itibaren dakikada ortalama bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam son iki haftada yüzde 20 artarak dakikada ortalama iki ölüm rakamına yaklaştı.

ABD’de bilanço son iki haftada ağırlaştı: Her dakika iki ölüm - 4

YILBAŞINDAN ÖNCE AŞI DAĞITILACAK

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Azar, corona virüse karşı geliştirilen Pfizer-Biontech ile Moderna aşılarının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını açıkladı.

ABD’de bilanço son iki haftada ağırlaştı: Her dakika iki ölüm - 5

Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almak için daha önce başvuru yapan Pfizer'ın yanı sıra henüz yeni başvuru yapan Moderna firmalarının onay almalarını beklediğini kaydetti.

ABD’de bilanço son iki haftada ağırlaştı: Her dakika iki ölüm - 6

ABD'de corona virüse karşı geliştirilen aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı bildirildi. Komitenin ilerleyen günlerde yeniden toplanarak ikinci öncelikli grupta kimlerin yer alacağına karar vereceği belirtildi.

ABD’de bilanço son iki haftada ağırlaştı: Her dakika iki ölüm - 7

İLK AŞILANACAK KİŞİ SAYISI 24 MİLYON

Söz konusu iki grubun ABD'deki yaklaşık sayısının 24 milyon civarında olduğu belirtilirken, 330 milyon nüfusa sahip ülkedeki herkese aşının ulaştırılabilmesinin bahar aylarını bulacağı kaydediliyor.

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