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ABD’de hastanelerde tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor

ABD’de bir sağlık hizmetleri şirketi tarafından açıklanan raporda, ülkenin dört bir yanındaki hastanelerin tıbbi malzemeleri tedarik edemediği açıklandı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 11:10
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ABD’de hastanelerde tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor

ABD’nin Covid-19 ile savaşı zorlaşıyor. Hastaneler, tıbbi malzeme eksikliğinden yakınıyor.

Artan vakalarla tıbbi malzeme talebi artarken, ülkenin dört bir yanındaki hastaneler, kişisel koruyucu ekipman dahil olmak üzere çok önemli tıbbi malzeme tedariklerinin sıkıntısını yaşıyor.

Bir sağlık hizmetleri şirketinin araştırmasında elde ettiği veriler, Covid-19 testi ve tedavisi için malzeme kullanımının, salgının geçen yıl başladığından beri görülen en yüksek orana ulaştığını ortaya koydu.

Steril su, şırınga, pipet uçları sıkıntısı

Kıtlığı çekilen malzemelerin en başında koruyucu ekipmanın yanısıra, steril su, Covid-19 laboratuvar test sürecinde kullanılan pipet uçları ve mikro pipetler bulunuyor.

Steril su envanteri ülkede yarı yarıya düşmüş durumda.

Aşılama sürecinde şırınga kıtlığı

Hastanelerin karşılaştığı zorluklar arasında aşılama süreci de bulunuyor. Aşılama sürecinde gerekli şırıngaları elde etmek de bir hayli zor. Bu durum sürecin işleyişini de olumsuz etkiliyor.

Başkan Biden'a çağrı

Araştırmayı yapan şirket ayrıca, Başkan Biden'a acil çözüm önerisinde bulundu. Şirket  Biden'ı Covid-19 testi, tedavisi ve aşılama süreci için  kritik olan malzemeleri belirlemede üreticiler, doktorlar, eczacılar ve diğerlerinden oluşan bir kamu-özel danışma konseyi kurmaya çağırdı.

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