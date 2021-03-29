Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutukluluk
2 gün daha tutukluluk
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

ABD’de helikopter düştü: 5 ölü

ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan Knik Buzulu bölgesinde helikopter düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

29 Mart 2021 Pazartesi 11:05
15 Okunma
ABD’de helikopter düştü: 5 ölü

ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinin 80 kilometre doğusundaki Knik Buzulu bölgesinde, Eurocopter AS50 tipi helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, dün yerel saatle 18:35'te Butte yakınlarında meydana geldi.

Yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklanmadı

Kaza bölgesine, Alaska Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden bir kurtarma ekibi ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun kaza ile ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya’da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı
Endonezya’da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı
Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu
Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu
Fransız ilaç firmasına 2,7 milyon euroluk 'zayıflama hapı' cezası
Fransız ilaç firmasına 2,7 milyon euroluk 'zayıflama hapı' cezası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim