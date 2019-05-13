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ABD’de içki tüketimi artıyor

ABD’de yaşayanların 10 yıl öncesine göre daha fazla içki tükettiği ortaya çıktı.Yapılan araştırmaya göre içki tüketiminin 2010-2017 yılları arasında yılda kişi başına 9.3 litreden 9.6 litreye yükseldiği uyarısında bulundu. Amerikalı kadınlar ortalama 4.5 litre içki içerken erkeklerin kadınlardan üç kat daha fazla 14.9 litre içki içiyor.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:43
ABD’de içki tüketimi artıyor
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Yapılan araştırma sonuçlarında ilginç detaylar dikkat çekti. Araştırmanın verdiği diğer sonuç ise ABD’de alkol içen yetişkinlerin oranı da nüfusun yüzde 72’sinden yüzde 73’e yükselmiş olduğunu gösteriyor. Amerika'nın alkol tüketiminin nispeten istikrarlı olduğunu, ancak özellikle kırsal alanlarda içki tüketiminde belirgin bir artış olduğunu belirtiliyor.

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Araştırmada  ABD'nin yanı sıra 188 diğer ülkede kişi başına alkol tüketimi de ölçüldü. Bununla birlikte, araştırma ABD'deki alkol tüketiminin 2030'a kadar yılda 9.4 galona düşeceğini gösteriyor.Türkiye'de ise 2010 yılında 2.2 litre  içki tüketilirken bu rakam 2017 yılında 1.9 litreye düştü. Listeye göre dünya sıralamasında yılda kişi başına en fazla içki tüketilen ülke 15 litreyle Moldava. En az iki tüketilen ülke ise 0.005 litreyle Kuveyt.

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Anahtar Kelimeler:
ABDIçkiHaber
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