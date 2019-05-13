Yapılan araştırma sonuçlarında ilginç detaylar dikkat çekti. Araştırmanın verdiği diğer sonuç ise ABD’de alkol içen yetişkinlerin oranı da nüfusun yüzde 72’sinden yüzde 73’e yükselmiş olduğunu gösteriyor. Amerika'nın alkol tüketiminin nispeten istikrarlı olduğunu, ancak özellikle kırsal alanlarda içki tüketiminde belirgin bir artış olduğunu belirtiliyor.
ABD’de içki tüketimi artıyor
ABD’de yaşayanların 10 yıl öncesine göre daha fazla içki tükettiği ortaya çıktı.Yapılan araştırmaya göre içki tüketiminin 2010-2017 yılları arasında yılda kişi başına 9.3 litreden 9.6 litreye yükseldiği uyarısında bulundu. Amerikalı kadınlar ortalama 4.5 litre içki içerken erkeklerin kadınlardan üç kat daha fazla 14.9 litre içki içiyor.
13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:43