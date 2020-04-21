ABD’de karantina karşıtı protestolar artıyor

ABD'nin Michigan eyaletinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması için başlatılan protesto gösterileri ülke geneline yayıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde COVID-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara sosyal medya üzerinden destek verince, protestolar demokratların yönettiği eyaletlere sıçradı.

Michigan eyaletinde başlayan gösterilere Trump'ın destek vermesinin ardından göstericiler, Michigan, Washington, Oklahoma, Ohio, Kuzey Carolina, Florida, Idaho, Minnesota, Utah, Kaliforniya, Virginia, New Hampshire, New Jersey , Kentucky ,Montana ,Colorado , Wisconsin , Texas , Arizona , Oregon , Marryland ve Pensilvanyada’da sokaklara döküldü.

"Evde kal" çağrılarına tepki gösteren Trump destekçisi protestocular, yeniden işlerine dönmek istediğini belirterek silahları ve maskeleri ile sokaklara çıktı.

Göstericiler, "Eyaletleri yeniden açın" ve "Karantinayı bitirin, çalışmamıza izin verin" yazılı pankartlarla alınan kararları protesto etti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde koronavirüs önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara sosyal medya üzerinden "Minnesota'ya özgürlük" , "Michigan'a özgürlük" ifadelerini kullanarak destek vermişti.