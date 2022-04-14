ABD’de polis, siyahi genci başından vurarak öldürdü

Görüntülerde polisin trafikte siyahi genci durduğu ve aracın plakasının sahte olduğunu söylerek ehliyetini istediği anlar var.

Gencin kaçmaya başlamasının ardından polis de peşinden koşuyor ve yerde boğuşma yaşanıyor.

Polisin, 26 yaşındaki Lyoya’yı yere yatırdıktan sonra başından vurduğu görülüyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Michigan eyaleti protesto gösterilerine sahne oldu.

İsmi açıklanmayan ve yetkileri alınarak izne çıkarıldığı belirtilen polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

