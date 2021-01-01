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ABD’de salgından ölenlerin sayısı 354 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 354 bin 233’e yükseldi.

01 Ocak 2021 Cuma 19:37
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ABD’de salgından ölenlerin sayısı 354 bini geçti

ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 354 bin 233 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 20 milyon 448 bin 701 kişiye ulaştı.

Ülkede, 12 milyon 128 bin 869 kişinin iyileşirken, 7 milyon 956 bin 599 aktif vaka bulunuyor.

“Aşının dağıtımındaki aksaklıklar giderilecek”

Amerika Birleşik Devletleri Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, uygulamadaki aksaklıklara rağmen ABD'nin, 2021 sonbaharına kadar "nispi bir normallik" kazanmak için aşılar yoluyla yeterli toplumsal bağışıklığa ulaşacağını öngördüğünü söyledi.

"Ocak ayına girerken, (normal plana) yetişebilmek için hız kazanacağımız duygusu içerisindeyim" diyen Fauci, aşının dağıtımındaki aksaklıkların giderileceğinden emin olduğunu da dile getirdi.

Ülkede 2,8 milyon kişi aşı oldu

Ancak ABD'de hükümet aralık ayında 20 milyon kişinin Covid-19 aşısı olmasını hedeflerken, Amerikan medyasına göre 31 Aralık itibarıyla bu rakam 2,8 milyonda kaldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin paylaştığı verilere göre, 30 Aralık itibarıyla bakım evlerine 2,2 milyon doz aşı dağıtımı yapılmış olsa da sadece 170 bin kişi aşı oldu. Aşıların salgın nedeniyle normal vatandaşlara göre can kaybı riskinin daha yüksek olduğu yaşlı bakım evlerine çok daha ağır bir şekilde ulaştığı belirtildi. 

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 267 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 619 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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