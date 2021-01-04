Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...

ABD’de salgından ölenlerin sayısı 360 bini geçti

ABD’de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 360 bin 78’e yükseldi. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, “Kentte her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor” dedi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:38
559 Okunma
ABD’de salgından ölenlerin sayısı 360 bini geçti

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 360 bin 78 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 21 milyon 114 bin 8 kişiye ulaştı.

12 milyon 437 bin 558 kişinin iyileştiği ülkede, 8 milyon 316 bin 372 aktif vaka bulunuyor. 

"Los Angeles'da her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor"

Öte yandan, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, koronavirüs salgınının etkisini hissettirdiği bölgede yaşananları kamuoyu ile paylaştı.

Garcetti, “Los Angeles’da her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baba Vanga’dan 2021 kehanetleri
Baba Vanga’dan 2021 kehanetleri
Yunanistan'da 11.5 milyar euroluk borç krizi
Yunanistan'da 11.5 milyar euroluk borç krizi
Endonezya’da çocuk tacizcilerine kimyasal hadım cezası
Endonezya’da çocuk tacizcilerine kimyasal hadım cezası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim