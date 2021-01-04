ABD’de salgından ölenlerin sayısı 360 bini geçti

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 360 bin 78 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 21 milyon 114 bin 8 kişiye ulaştı.

12 milyon 437 bin 558 kişinin iyileştiği ülkede, 8 milyon 316 bin 372 aktif vaka bulunuyor.

"Los Angeles'da her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor"

Öte yandan, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, koronavirüs salgınının etkisini hissettirdiği bölgede yaşananları kamuoyu ile paylaştı.

Garcetti, “Los Angeles’da her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor” ifadelerini kullandı.