Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar

ABD'den 18 yıl sonra bir Alzheimer ilacına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 18 yıl sonra bir Alzheimer ilacının kullanımını onayladı.

08 Haziran 2021 Salı 08:24
277 Okunma
ABD'den 18 yıl sonra bir Alzheimer ilacına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2003'ten bu yana ilk kez Alzheimer tedavisinde kullanılması için Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen'in geliştirdiği ilaca onay verdi.

FDA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen "aducanumab" isimli Alzheimer ilacının, erken safhalar için kullanımı onaylandı.

Söz konusu ilaç, Alzheimer'ın ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor. Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu vurguluyor.

BİLİM İNSANLARI "YETERLİ DELİL YOK" DEMİŞTİ

Böylece FDA, 2003'ten bu yana ilk kez bir Alzheimer ilacının kullanımını onaylamış oldu. Öte yandan söz konusu onay bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Biogen'in kullanım onayı için yaptığı başvuruyu inceleyen bilim insanları geçen yıl bu ilacın tedavide etkili olduğunu ortaya koyacak yeterli delil olmadığını belirten bir rapor hazırlamıştı.

Son Güncelleme: 08.06.2021 16:13
Anahtar Kelimeler:
ABD Gıda Ve İlaç DairesiAlzheimer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de bir yılda 118 kadın öldürüldü
İngiltere'de bir yılda 118 kadın öldürüldü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Matematiği erken bırakmak beyni olumsuz etkiliyor
Matematiği erken bırakmak beyni olumsuz etkiliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim