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ABD’den doğum amaçlı vizeye engel

ABD, doğum amaçlı ülkeye seyahat etmeyi planlayanlara vize verilmeyeceğini açıkladı. Kararın nedeni, kamu güvenliği, ulusal güvenlik ve göçmenlik sisteminin sağlamlığını korumak olarak gösterildi. Karar bugünden itibaren uygulanacak.

24 Ocak 2020 Cuma 11:06
ABD’den doğum amaçlı vizeye engel

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkeye doğum amaçlı seyahat etmeyi planlayanlara bugünden itibaren geçici B1 ve B2 vizesini vermeyecek.

Açıklama Beyaz Saray’dan geldi…
Beyaz Saray sözcülüğü karara gerekçe olarak, kamu güvenliği, ulusal güvenlik ve göçmenlik sisteminin sağlamlığının korunmasını gösterdi.Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, vize başvurusu sırasında B1 ve B2 vizesine başvuran kadınlara, hamile olup olmadıkları ya da böyle bir planları olup olmadığı sorulmayacak. Başvuranlardan hamilelik testi istenmeyecek.

Ayrıca tedavi amacıyla vizeye başvuranlar ya da doğum amacı vatandaşlık olarak belirtmeyenlere vize verilmeye devam edilecek.Uygulamanın normal vize başvurusunda sorulan sorulardan tek farkı, seyahat amacı olacak.

Buna göre eklenen üçüncü soruda “ABD’ye asıl geliş nedeniniz” diye sorulacak.Buna cevaben “çocuğumun vatandaşlık alması için doğum yapmak üzere geliyorum” diyene vize verilmeyecek.

Dışişleri Bakanlığı, doğum turizminin hastane kaynaklarına fazladan yük getirdiğini, ayrıca federal savcıların raporlarına göre, suç eylemlerinin doğum ile gelen vatandaşlık ile benzer şekilde arttığını açıkladı.

(BRT/TRT)

Anahtar Kelimeler:
ABDDoğum
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