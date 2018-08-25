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ABD’den Filipinler'e F16 jet uçak satma teklifi

 Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD'nin F16 satma teklifini "işe yaramaz" olarak nitelendirdi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:13
ABD’den Filipinler'e F16 jet uçak satma teklifi

ABD'nin, Filipinler'e F16 jet uçakları satmayı teklif ettiğini belirten Duterte, "ABD ordumuzu dizayn etme çabası içinde ancak ordumuzun ağır silahlara ihtiyacı yok. Bizim, helikopter ve küçük uçaklara ihtiyacımız var. ABD'nin F16 teklifi işe yaramaz." dedi.

Duterte, Filipinler'de başlattığı uyuşturucu ile mücadelenin ABD tarafından eleştirilmesinden sonra böyle bir teklifin gelmesini de kabul etmediğini kaydetti.

ABD ile "dost" olduklarını kabul ettiğini ifade eden Duterte, "Evet biz dostuz. Bu dostluğu, ABD'nin bizi yıllar önce sömürmesinden hatırlıyorum. Üzerinde anlaşma yapılan bir dostluk değildi." ifadesini kullandı.

Duterte daha önce, ABD'nin Rusya'dan satın alacakları silahlar konusunda uyarı yapmasına, "Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?" diye karşılık vermişti.

Duterte'nin geçen yıl Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Moskova, Filipinler'e isyancılarla mücadeleye katkı amacıyla 5 bin kalaşnikov tüfeği ücretsiz göndermişti.

Filipinler hükümeti, Rusya'dan denizaltı, devriye gemisi, helikopter ve zırhlı araç satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDFilipinlerF16JetUçakDünyaHaber
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