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ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

ABD yönetimi, İran’ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

01 Kasım 2019 Cuma 12:23
ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tahran yönetimine yönelik yaptırım sıkılaştırılmaya devam edecek.

Yaptırımlarda, İran Devrim Muhafızlarının elinde veya etkisinde olduğu belirtilen inşaat sektörü hedef alındı.

Ayrıca, İran’ın nükleer ve balistik füze programında kullanılan 4 materyalin ticareti de yaptırım kapsamına dahil edildi.

ABD daha önce de İran’ın finansal yapısını hedef alarak İran Merkez Bankasını yaptırım listesine almıştı.

Washington yönetimi ayrıca İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu da yaptırım listesine eklemişti.

(BRT/AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABDİran
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