AB’den aşı baskın

Geçtiğimiz Pazar günü Avrupa Birliği (AB) yetkililerine gelen ihbar sonrasında İtalya’nın başkenti Roma’nın birkaç kilometre dışında yer alan bir depoda, 29 milyon doz AstraZeneca aşının ortaya çıktığı açıklandı.



Avrupa Birliği ise bunun üzerine Covid-19 aşı dozlarının ihracatı üzerinde daha sıkı kontroller getirilmesini gerektiğini açıkladı.



ASTRAZENECA TARAFI STOKLANMADIĞINI SÖYLEDİ



Roma’nın birkaç kilometre dışında tespit edilen 29 milyon doz aşısı sonrası ise AstraZeneca'nın bir sözcüsü, aşının AB dışında üretildiğini ve "düşük ve orta gelirli ülkelere dağıtılmadan önce şişelere doldurulmak üzere fabrikaya getirildiğini" söyledi. Sözcü, dozların "stoklandığı" haberlerini ise kesin bir dille yalanladı.



AstraZeneca sözcüsü, aşı üretim sürecinin çok karmaşık ve zaman alıcı bir iş olduğunun altını çizerken bu dozların 13 milyonunun "COVAX'a gönderilmek üzere beklediğini", diğer 16 milyon dozun ise Avrupa'ya dağıtılmak üzere kalite kontrolden geçeceğini söyledi.

AB KOMİSYONU: ASTRAZENECA SÖZLEŞME TAAHHÜTLERİNDEN ÇOK UZAK



AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ise açıklamalara sert tepki göstererek, "Yılın ilk çeyreğinde AB'ye 120 milyon doz vermeyi taahhüt ettiler. 30 milyon doz verebileceklerini söylediler ancak bugün itibarıyla bu rakama yakın bile değiller" dedi.



Dombrovskis, AB'nin İtalya'da tespit edildiği bildirilen milyonlarca doz AstraZeneca aşısının kaynağı veya potansiyel kullanımı hakkında yorum yapamayacağını, ancak aşı üreticisinin "sözleşme taahhütlerinden çok uzak" olduğunu kaydetti.

AB: ASTRAZENECA İNGİLTERE’YE SÖZÜNÜ TUTUYOR, BİZE TUTMUYOR



Aşıların yakalanmasının ardından Avrupa Komisyonu, vatandaşlarının aşı tedariğini koruma altına almak için yeni önlem hazırlığında olduğunu belirtirken, bunun sebebinin AstraZeneca'nın İngiltere’ye verdiği aşı sözlerine tutmasına karşılık AB ülkelerine sözleşmeden doğan hükümlülüklere rağmen tedarik eksikliği bildirmesi olduğunu açıkladı.



Son dönemde AB bloğu ile İngiliz-İsveçli aşı üreticisi AstraZeneca arasındaki artan gerilimin fitili depoda tespit edilen aşılardan sonra daha da ateşlenirken Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yeni ihracat kontrollerine göre, aşı ihracatı yapılacak ülkenin aşılama oranına ve aşı ihracatına bakılarak AB tarafından yönetilmesi planlandığı belirtildi.

DEĞİŞİKLİĞİN AMACI DAHA FAZLA ŞEFFAFLIĞA SAHİP OLMAK



AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis Çarşamba günü yaptığı açıklamada, değişikliğin amacının "kuralların olası bir şekilde atlatılmasını önlemek için ihracat konusunda daha fazla şeffaflığa sahip olmak ve AB dışında olup bitenlerin tam bir resmini elde etmek" olduğunu söyledi.



AstraZeneca aşılarının bir depoda tespit edilmesi ve Avrupa Komisyonu’nun birlik vatandaşlarını koruyan kanunlarını tartışmak üzere Avrupalı liderlerin Perşembe ve Cuma günü bir araya geleceği açıklanırken taslak halinde olan komisyon metninin onaylanması durumunda, genişletilmiş ihracat mekanizması yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı hafta kadar geçerli olacak.

BORİS JOHNSON: ABLUKA YAPMAYI PLANLAYANLARI İŞARET EDECEĞİM



AB ve İngiltere arasında geçtiğimiz gün başlayan gerginlik sonrasında Avrupa Komisyonu’nun yeni önerisinin tartışılacak olmasını İngiltere Başbakanı Boris Johnson eleştirdi. Johnson, aşı ihracatının sınırlandırılmasının onları dayatan ülkelerdeki yatırımlara zarar verebileceğini söyledi.

Johnson, "aşıların uluslararası işbirliğinin bir ürünü olduğunu" ve Avrupa ile çalışmaya devam etmenin "çok, çok önemli" olduğunu vurgularken, "Keyfi bir abluka veya kesinti yapmayı düşünen herkesi, ülkemde o bölgelere yatırım yapmayı düşünen kişilere nazikçe işaret edeceğim” dedi.



Geçtiğimiz gün AB ve İngiltere, "Kazan-kazan durumu yaratmak ve aşı tedarikini genişletmek için" belirli adımlar üzerinde birlikte çalıştıklarını belirten ortak bir bildiri yayınlamışlardı.