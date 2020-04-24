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AB’den Hristodulidis’e: “Türkiye geri adım atmayacak”

Önce Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, ardında TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşme yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borell'in Hristodulidis’e Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacağı mesajını verdiği belirtildi.

24 Nisan 2020 Cuma 13:40
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AB’den Hristodulidis’e: “Türkiye geri adım atmayacak”

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulidis görüşme yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı tutumundan söz etti.

Yavuz'un Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını gerçekleştirmesi Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının gündemindeydi.

Telekonferansta konuşma yapan Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı belirterek, bölgede yapılan çalışmaların yasa dışı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu ile görüşmesini paylaştı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell, telekonferanstan önce Rum kesimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile telefon görüşmesi yaptı.

Borell, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyle ilgili Hristodulidis'e bilgi verdi.

BORELL’DEN HRİSTODULİDİS’E: "TÜRKİYE GERİ ADIM ATMAYACAK"

Borell, Rum Dışişleri Bakanı'na, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacağı mesajını verdiği belirtildi.

Rum kesiminde bulunan İsrail, Fransa, Çin Büyükelçilikleri Rumlar'ın ifadelerini destekleyen açıklamalarda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHristodulidisDoğu Akdeniz
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