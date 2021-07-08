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ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı

Kapadokya'da ABD'li bir turist fotoğraf çekerken 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın, AFAD ekiplerinin 30 dakika süren çalışması sonucu kurtarıldı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 17:01
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ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı

Kapadokya'da fotoğraf çekerken düşerek kayalıklara sıkışan ABD'li turist AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Nevşehir Göreme beldesi Kılıçlar Vadisi yakınlarında meydana geldi. 

Turistik gezi için Kapadokya'ya gelen 58 yaşındaki ABD'li Greencejami Cee, çıktığı kayalıklardan cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmek istedi. 

Bir süre sonra dengesini kaybeden Cee, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın için bölgeye AFAD ve polis ekipleri istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, ABD'li kadını bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Hilti ile yaklaşık yarım saat kırma çalışması yapan ekipler, ABD'li turisti sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık görevlilerince ayağının kırıldığı tespit edilen Greencejami Cee, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son Güncelleme: 08.07.2021 17:05
Anahtar Kelimeler:
KapadokyaABDli Turist
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