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ABD’nin Oklahoma eyaletinde OHAL ilan edildi

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin ortabatı eyaletlerinden Oklahoma’daki kar fırtınası nedeni ile ABD Başkanı Joe Biden’ın olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği aktarıldı.

18 Şubat 2021 Perşembe 18:50
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ABD’nin Oklahoma eyaletinde OHAL ilan edildi

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin ortabatı eyaletlerinden Oklahoma’daki kar fırtınası nedeni ile ABD Başkanı Joe Biden’ın olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği aktarıldı.

ABD’yi etkisini alan soğuk hava dalgası nedeni ile birçok eyalette vatandaşlar zor günler geçiyor. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin ortabatı eyaletlerinden Oklahoma’daki şiddetli kar fırtınası nedeni ile ABD Başkanı Joe Biden’ın olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği aktarıldı. FEMA, "Dün, Başkan Joe Biden Oklahoma eyaletinde olağanüstü hal ilan etti. 8 Şubat 2021'de başlayan ve devam eden şiddetli bir kış fırtınasından kaynaklanan acil durumlar nedeniyle eyalet, bölgesel ve yerel bazda müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdi" dedi.

Açıklamada, Adam Burpee’nin etkilenen bölgelerdeki federal kurtarma operasyonları için Federal Koordinasyon Görevlisi olarak atadığını duyurulurken, bakım, barınma ve acil koruyucu önlemlerin yüzde 75’inin federal fonla sağlanacağı kaydedildi.

Teksas’ta milyonlarca kişi elektriksiz kaldı
Texas eyaletinde etkili olan kış fırtınası nedeniyle günlük hayat durma noktasına gelirken, 3 gündür devam eden elektrik kesintilerinde milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Eyalete bağlı birçok kentte elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamayan binlerce kişi, marketlere akın ederek tüp ve su kuyruğu oluşturdu.

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