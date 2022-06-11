Acı haber! Kazada kurtulan olmadı

İtalya'da 9 Haziran Perşembe günü Lucca kentinden havalandıktan sonra radarda kaybolan ve bu sabah enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

Apenin dağları Cusna mevkisinde 1922 metre yükseklikte bu sabah tespit edilen helikopterin enkazında, 5 kişinin cansız bedeni bulunduktan sonra diğer 2 kişinin de cenazesine ulaşıldı.

İtalya ANSA Ajansı da, 7 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

Helikopterde Eczacıbaşı Holding'in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve İtalyan pilot Corrado Levorin bulunuyordu.

Bu arada, kazayla ilgili İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) A119 Koala tipi helikopterin 9 Haziran'da yaptığı kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Helikopterin havalandığı sırada bölgede fırtına olduğu biliniyor, fırtınadan dolayı düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.



Dışişleri Bakanlığı da arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip etti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan makamlarının gösterdiği işbirliği için İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teşekkür etti.

ECZACIBAŞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Acı haber sonrası Eczacıbaşı Topluluğu'ndan açıklama yapıldı.

''BÜYÜK ACI VE ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ''

İtalya'da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar'ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."