Açıklanandan yüzde 500 daha fazla

Dünya Sağlık Örgütü'nden araştırmacılar, Aralık 2019'da Wuhan'da görülen Covid-19’un başlangıçta düşünülenden daha yaygın olabileceğine dair işaretler bulduklarını açıkladı.



CNN’in haberine göre DSÖ’den baş araştırmacı Peter Ben Embarek verdiği demeçte, "Virüs Wuhan'da Aralık ayında yaygın olarak dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu" dedi.



174 BİLDİRİLMİŞTİ, BİNDEN FAZLA TESPİT EDİLDİ



CNN'den Nick Paton Walsh, Çinli bilim insanlarının Aralık ayında Wuhan'da ve çevresinde yaklaşık 174 Covid-19 vakası olduğunu söylemesini hatırlatırken Peter Ben Embarek cevap olarak “Dünya Sağlık Örgütü araştırmasına göre Aralık ayı içinde binden fazla vaka var” dedi.



‘ÇİN SADECE CİDDİ VAKALARI AÇIKLADI’



Embarek, Çinli bilim insanları tarafından sunulan sayı büyük olasılıkla ciddi vakalar olduğu için, 174 vakanın Aralık ayı enfeksiyonlarının gerçek sayısını yansıtmasının olası olmadığını söyledi.



DSÖ tarafından yapılan araştırmalar, Aralık ayında Wuhan’da en en az bin 100 Covid-19 vakasının görüldüğü belirtilirken CNN'e göre DSÖ ekibi, Aralık ayında şehir genelinde çok sayıda Covid-19 türünün yayıldığını tespit etti.

İLK VAKALAR HALA BELİRSİZ



Daha önce Wuhan hastanelerinin uydu görüntülerine ve corona virüs semptomları için arama motoru trafiğine dayanan Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir analiz, virüsün yaz sonunda Wuhan’da olabileceğini belirtmişti.



Milano Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan bir başka araştırma ise, ilk Covid-19 vakalarının Ekim 2019'da İtalya'da bulunmuş olabileceğini belirtmişti.

DSÖ DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU



Covid-19'un kökenlerini araştıran Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki ekip tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, yapılan araştırmanın yeni bilgiler ortaya çıkardığını ancak salgının resmini önemli ölçüde değiştirmediğini söylemişti.



Dünya Sağlık Örgütü virüs uzmanı Peter Ben Embarek, corona virüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediğini ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediğini söylemişti.

‘İLK VAKA AÇIKLANANDAN 2 AY ÖNCE GÖRÜLDÜ’



Salgının kökenini araştırmak üzere Çin’e giden Dünya Sağlık Örgütü ekibi geçtiğimiz günlerde de yeni bir rapor yayınlamıştı.



Yayınlanan raporda, Çin’in ülkede ilk vakanın görüldüğü tarih olarak açıkladığı 8 Aralık tarihinden iki ay önce ülkede yaklaşık 90 kişide Covid-19 benzeri virüsün görüldüğü açıklanmıştı.