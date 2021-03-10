Yaşadıkları yer SpaceX’e teklif edilen Papualılar, milyarder iş İnsanı Elon Musk’ın bölgede hoş karşılanmadığını açıkladı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Yeni Gine Adası’nın batısını oluşturan Papua’daki Biak adasını SpaceX’in roket üssü olarak kullanmasını önerdi. Ada sakinleri ise bu karara bölge ekosistemi mahvedeceği binlerce kişiyi yerinden edeceği için tepki gösterdi.

BÖLGE HALKI İÇİN İŞ İMKANLARI YARATACAK

Endonezya hükümetinin bir temsilcisi Guardian’a yaptığı açıklamada, Biak’un “uzay adası” olmasının yerel topluluklar için birçok iş yaratacağını ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağını söyledi.

"BÖLGE EKOSİSTEMİ MAHVOLACAK"

Ancak Biak’taki kabile şeflerinden Manfun Sroyer,, adada bir uzay üssü kurulmasının ormanları yok edeceğini ve Endonezya ordusunun buradaki varlığı artıracağını belirterek karar karşı çıktı. Bununla birlikte Sroyer, yerli halkı oluşturan pek çok kişinin zorla adadan göç ettirileceğini ifade ederek, “Kurulması planlanan yzay üssü bizim geleneklerimize mal olacak ve hayatımızın kaynağı olan doğa zarar verecek. Ancak, bunu protesto edersek, anında tutuklanırız” ifadelerini kullandı.

RUSYA DA BİAK'DA ROKET ÜSSÜ KURMAK İSTİYOR

Diğer taraftan SpaceX’in yanı sıra Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos 2024 yılı itibariyle Biak’da büyük bir roket istasyonu kurmayı hedefliyor.

ADA HALKI: KARŞI ÇIKTIĞIMIZ İÇİN TUTUKLANDIK VE İŞKENCE GÖRDÜK

Sroyer, “2002 yılında Ruslar, topraklarımızı uydu kurmak için bizden istedi. Buna tepki gösterdi, ardından tutuklandık ve işkence gördük. Şimdi aynı durumla tekrar karşı karşıyayız. Taciz ve gözdağı hala devam ediyor” dedi.

COĞRAFİ KONUMU VE ZENGİN MADENLERİ ONU CAZİP HALE GETİRİYOR

Biak, Endonezya yönetimine karşı on yıllardır ayrılıkçı bir kampanyanın yürütüldüğü Papua eyaletinin bir parçasını oluşturuyor. Adanın doğu kıyısı Pasifik Okyanusu'na bakıyor ve yörüngeye ulaşmak için daha az yakıt gerektiren ekvatorun bir enlem altındaki konumu onu düşük yörüngeli uyduları fırlatmak için ideal hale getiriyor. Doğal kaynak rezervlerine olan yakınlığı da aonu bir fırlatma sahası için ilk aday yapıyor.

TESLA'YA DA ÖNERİLDİ

Musk, internet hizmeti Starlink aracılığıyla ucuz internet sağlamak için 2026 yılına kadar 12 bin uydu fırlatmayı planlıyor.

Batı Papua’nın geniş doğal kaynakları arasında, roketler için en önemli bakır ve nikel yer alıyor. İki maden, ayrıca Tesla’nın elektrikli otomobillerdeki bataryalarda da kullanılıyor.

GÜNEY ASYA'NIN EN BÜYÜK İKİNCİ EV ÜRETİCİSİ OLAMYI HEDEFLİYOR

Bu nedenle Widodo, SpaceX’in yanı sıra Tesla'yı da Endonezya'ya çekmeyi ve ülkeyi Güneydoğu Asya'nın en büyük ikinci EV üreticisi haline getirmeyi hedefliyor. Başarılı olursa, Tesla ve SpaceX işlemleri Papua ve Batı Papua'da kaynak çıkarımını daha da hızlandırabilir.

Diğer taraftan Musk, geçen Temmuz ayında Endonezyalı yetkililere “nikeli verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde çıkarmaları halinde Tesla ile uzun süreli dev bir sözleşme teklif edeceğini söylemişti.

Ancak, Papualılar ve çevre uzmanları, bir roket fırlatma sahasının adanın hassas ekosistemine daha fazla zarar vereceğinden endişe duyuyor. Batı Papua için Birleşik Kurtuluş Hareketi'nin (ULMWP) sürgündeki lideri ve geçici başkan olan Benny Wenda, "Burası küçük bir ada. Ekosistem hali hazırda yok ediliyor ve Biak halkının hayatta kalmasını tehdit ediyor. Onlar sadece bu yıkım olmadan adada basit bir şekilde yaşamak istiyorlar" dedi.