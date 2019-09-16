Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...
Göz tansiyonu ihmale gelmez
Göz tansiyonu ihmale gelmez
Adeta doğal antibiyotik! Faydalarına şaşıracaksınız!
Adeta doğal antibiyotik! Faydalarına şaşıracaksınız!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler

Adeta doğal antibiyotik! Faydalarına şaşıracaksınız!

Balın arıların yaptığı tek şey olmadığını biliyor muydunuz? Arılar ayrıca iğne yapraklı ağaçlar veya herdem yeşil yapraklardaki saptan propolis adı verilen bir bileşik de üretir. Aynı zamanda arı tutkalı olarak da bilinen propolis, binlerce yıl önce, eski uygarlıklar tıbbi özelliklerinden dolayı propolis kullandı. Yunanlılar apse tedavisinde, Asurlar, enfeksiyonla savaşmak ve iyileşme sürecine yardımcı olmak için yaralara koydu. Mısırlılar ise mumyalarda kullandılar. Şimdi, propolisin sağlık açısından yararlarına daha yakından bakalım... Propolisin faydaları nelerdir? Propolis neye iyi gelir? İşte bilinmesi gerekenler...

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:52
Adeta doğal antibiyotik! Faydalarına şaşıracaksınız!

Bir antioksidan sınıfı olan flavonoidler bakımından zengin olan propolis, birçok sağlık problemi için doğal bir tedavi olarak uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Araştırmalar, propolisin antimikrobiyal, mantar önleyici, anti-viral, anti-enflamatuar ve anti-tümör nitelikleri dahil olmak üzere birçok iyileştirici özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Peki, propolis neye iyi gelir? Propolisin sağlık faydalarından bazılarını haberimizde sizler için derledik…

PROPOLİSİN FAYDALARI

Propolisin sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Yaraları hızla iyileştirir

Propolisin hem insanlar hem de arılar için en değerli yönlerinden biri, doğal antiseptik nitelikleridir. Propolis veya ekstraktını yaralara sürerek, yaraları kendisinden çok daha ciddi olan enfeksiyondan koruyabilirsiniz. İkincisi de, antioksidanları, iltihaplanmayı azaltarak, yara iyileşmesini hızlandırabilir.

Cilt hastalıkları için

Binlerce yıldır böcek ısırıkları, döküntüler ve her türlü cilt tahrişi, propolis ile yapılan ya da maddeyi doğrudan cilde uygulayan merhemlerle tedavi edildi. Bugün de sivilce, sedef hastalığı, egzama ve vücudumuzun en büyük organındaki diğer enfeksiyonların tedavisi için propolis etkili bir çözümdür.

Dolaşımı uyarır

Propoliste bulunan diğer aktif bileşenlerin bazıları, vücuttaki dolaşım sistemini harekete geçirerek, vücudun çeşitli bölgelerinin kan akışını ve oksijenlenmesini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu, enerjide artış, daha hızlı yara iyileşmesi ve daha sağlıklı bir metabolizma anlamına gelir. Arterlerden ve kan damarlarından kan akışı kalp sağlığını desteklemek için de önemlidir ve kan pıhtıları, ateroskleroz ve sonraki kalp krizi veya felç olasılığını azaltır.

Bağışıklığı artırır

Yukarıdaki propolisin antiseptik yeteneklerinden bahsetmiş olsak da, bağışıklık sistemimiz üzerindeki etkisi çok daha fazla. Diyetinize az miktarda ekleyerek, doğal antiviral ve antibakteriyel etkileri nedeniyle bağışıklık sisteminizin gücünü gerçekten artırabilirsiniz.

Antioksidan güç

Serbest radikaller, hepimizin üstesinden gelmemiz gereken bir problemdir, çünkü bunlar hücresel metabolizmanın doğal yan ürünleridir, ancak hücresel mutasyona, kansere ve diğer kronik hastalıklara neden olabilirler. Neyse ki, propolis gibi yüksek antioksidanlı bir madde vücudumuzun birçok farklı sisteminden serbest radikalleri etkisiz hale getirip yok edebiliyor.

Alerjiyi azaltır

Son araştırmalarda, propolisin alerjik reaksiyonların şiddetini azalttığı bulunmuştur.

Kemik sağlığını artırabilir

Propolis, özellikle yaralanma sonrası kemik yoğunluğunu artırarak kemikleri güçlendirebilir ve sağlıklı tutabilir.

Karaciğeri korur

Propolis karaciğeri alkolün yol açtığı zararlardan koruyabilir ve karaciğerde iz oluşmasını önleyerek karaciğer hastalığı riskini azaltabilir.

NOT: Propolis, arılara veya arı ürünlerine alerjisi olan kişiler için güvenli değildir, ayrıca astımı olan kişilerin kullanması da sakıncalıdır.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan İlk Astronotunu 2022'de Uzaya Gönderiyor
Pakistan İlk Astronotunu 2022'de Uzaya Gönderiyor
Belçika'da doktor raporu tartışma yarattı: Hasta köpeğine bakacağı için 14 gün işe gidemez
Belçika'da doktor raporu tartışma yarattı: Hasta köpeğine bakacağı için 14 gün işe gidemez
Mısır'da 6 Sanık İdam Cezasına Çarptırıldı
Mısır'da 6 Sanık İdam Cezasına Çarptırıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim