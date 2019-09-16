Adeta doğal antibiyotik! Faydalarına şaşıracaksınız!

Bir antioksidan sınıfı olan flavonoidler bakımından zengin olan propolis, birçok sağlık problemi için doğal bir tedavi olarak uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Araştırmalar, propolisin antimikrobiyal, mantar önleyici, anti-viral, anti-enflamatuar ve anti-tümör nitelikleri dahil olmak üzere birçok iyileştirici özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Peki, propolis neye iyi gelir? Propolisin sağlık faydalarından bazılarını haberimizde sizler için derledik…

PROPOLİSİN FAYDALARI

Propolisin sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Yaraları hızla iyileştirir

Propolisin hem insanlar hem de arılar için en değerli yönlerinden biri, doğal antiseptik nitelikleridir. Propolis veya ekstraktını yaralara sürerek, yaraları kendisinden çok daha ciddi olan enfeksiyondan koruyabilirsiniz. İkincisi de, antioksidanları, iltihaplanmayı azaltarak, yara iyileşmesini hızlandırabilir.

Cilt hastalıkları için

Binlerce yıldır böcek ısırıkları, döküntüler ve her türlü cilt tahrişi, propolis ile yapılan ya da maddeyi doğrudan cilde uygulayan merhemlerle tedavi edildi. Bugün de sivilce, sedef hastalığı, egzama ve vücudumuzun en büyük organındaki diğer enfeksiyonların tedavisi için propolis etkili bir çözümdür.

Dolaşımı uyarır

Propoliste bulunan diğer aktif bileşenlerin bazıları, vücuttaki dolaşım sistemini harekete geçirerek, vücudun çeşitli bölgelerinin kan akışını ve oksijenlenmesini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu, enerjide artış, daha hızlı yara iyileşmesi ve daha sağlıklı bir metabolizma anlamına gelir. Arterlerden ve kan damarlarından kan akışı kalp sağlığını desteklemek için de önemlidir ve kan pıhtıları, ateroskleroz ve sonraki kalp krizi veya felç olasılığını azaltır.

Bağışıklığı artırır

Yukarıdaki propolisin antiseptik yeteneklerinden bahsetmiş olsak da, bağışıklık sistemimiz üzerindeki etkisi çok daha fazla. Diyetinize az miktarda ekleyerek, doğal antiviral ve antibakteriyel etkileri nedeniyle bağışıklık sisteminizin gücünü gerçekten artırabilirsiniz.

Antioksidan güç

Serbest radikaller, hepimizin üstesinden gelmemiz gereken bir problemdir, çünkü bunlar hücresel metabolizmanın doğal yan ürünleridir, ancak hücresel mutasyona, kansere ve diğer kronik hastalıklara neden olabilirler. Neyse ki, propolis gibi yüksek antioksidanlı bir madde vücudumuzun birçok farklı sisteminden serbest radikalleri etkisiz hale getirip yok edebiliyor.

Alerjiyi azaltır

Son araştırmalarda, propolisin alerjik reaksiyonların şiddetini azalttığı bulunmuştur.

Kemik sağlığını artırabilir

Propolis, özellikle yaralanma sonrası kemik yoğunluğunu artırarak kemikleri güçlendirebilir ve sağlıklı tutabilir.

Karaciğeri korur

Propolis karaciğeri alkolün yol açtığı zararlardan koruyabilir ve karaciğerde iz oluşmasını önleyerek karaciğer hastalığı riskini azaltabilir.

NOT: Propolis, arılara veya arı ürünlerine alerjisi olan kişiler için güvenli değildir, ayrıca astımı olan kişilerin kullanması da sakıncalıdır.