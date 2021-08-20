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Afgan bebeğe Türk askeri şefkati

Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin akın ettiği Kabil Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çıkan kargaşada annesinden ayrı düşen iki aylık Hadiya bebeğe Türk askerleri sahip çıktı.

20 Ağustos 2021 Cuma 16:09
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Afgan bebeğe Türk askeri şefkati

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresindeki umutlu bekleyişi sürüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, geceyi de havalimanı kontrol noktasında geçirerek tahliye işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Türk güvenlik güçleri dünyaya örnek oluyor

Kontrol kapılarında bekleyen binlerce kişi zor şartlarda ülkeden tahliye edilmeyi beklerken havalimanında görevli Türk güvenlik güçleri, ihtiyacı olanlara yardım elini uzatarak dünyaya örnek oluyor. Bekleyişlerini sürdürenlere su ve yiyecek dağıtan Türk askeri, tahliye işlemleriyle de ilgileniyor.

Pasaport ve evrak kontrollerini yapan askerler, tahliye için geldiği kontrol noktasında pasaportunu kaybettiğini fark ederek panik yaşayan kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kadına, "Sorun yok, sakin ol" diyen görevli askerler, su verdikleri kadının yüzünü yıkamasına yardımcı oldu.

İki aylık Hadiya bebek annesinden ayrı düştü

Havalimanı çevresinde yaşanan karışıklıkta Farista Rahmani, iki aylık bebeği Hadiya Rahmani ve eşi Ali Musa Rahmani'den ayrı düştü.

Ali Musa Rahmani uzun süre aradığı eşini bulamadı. Bebeğin eşyaları da annede kaldığından çaresizlik içinde bekleyen babaya, askeri hat içerisindeki kuzey kapısında Türk askeri yardım elini uzattı.

Baba ve bebeği güvenli bölgeye getiren Türk askeri, bebeğin altını temizleyerek mama ile karnını doyurdu. Bebek daha sonra babasına teslim edildi.

Ezilme tehlikesi geçiren çocuk duvardan çekilerek kurtarıldı

Havalimanı kontrol noktalarında içeriye alınmak için günlerdir bekleyen Afganlar, havalimanını çevreleyen yaklaşık 5 metrelik duvarları da zaman zaman aşmaya çalışıyor.

Bu sırada yaşanan izdihamda çocuklar ezilme tehlikesi geçiriyor. Havaalanı dışından askeri hat içinde kalan güvenli bölgeye girmek isteyen kalabalığın neden olduğu izdihamda ezilme tehlikesi yaşayan bir çocuk da Türk askeri ve özel harekat polislerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ailesinin duvarın karşı tarafından uzattığı çocuk, güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

Yemeklerini havalimanındaki tesiste yiyorlar

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, tahliye işlemleri için diğer ülke askerleriyle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkeden ayrılmak isteyenlerin tahliyesi ve havalimanının güvenliği için yoğun mesai yapan askerler, yemeklerini Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki sosyal tesiste birlikte yiyor.

Son Güncelleme: 20.08.2021 16:27
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