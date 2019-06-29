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Afganistan'da çatışma: 8 ölü

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:21
Afganistan'da çatışma: 8 ölü

 Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırının ardından, çıkan çatışmada 8 polisin öldüğü bildirildi.

Daykundi Valisi Sayed Enver Rahmati, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kacran'ın Padagak köyündeki polis karakoluna saldırmasının ardından, çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 8 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Rahmati, 16 polisin de yaralandığını belirtti.

Rahmati, çatışmada ayrıca 8 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 3 polis karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AfganistançatışmaHaber
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