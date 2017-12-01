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Afganistan'da kadınlara yönelik ilk restoran açıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde ilk kez kadınlara özel restoran açıldı.

01 Aralık 2017 Cuma 15:02
Afganistan'da kadınlara yönelik ilk restoran açıldı
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Ülkede çok sayıda cafe ve restoran bulunsa da en önemli eksikliklerden biri erkeklerin olduğu gibi kadınların da rahat bir şekilde tek başlarına gidebilecekleri bir restorandı.

Mezar-ı Şerif'te açılan ve bir ilk niteliği taşıyan ''Bano'' (Kadın) adlı restoran, Afgan kadınlara sosyalleşebilme imkânı sağlıyor.

Savaş yorgunu Afgan kadınlar bu restoranda yemek yemelerinin yanı sıra kitap okuyarak nargile içebiliyor.

RESTORANA SADECE KADINLAR GİREBİLİYOR

Kadına yönelik şiddet ve baskının yoğun olduğu ülkede açılan yeni restoranın sahibi Zahra Parsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açtığı restorana sadece kadınların girebildiğini söyledi.

Afganistan'daki kadınların da rahatça oturup yemek yiyebilmeleri için böyle bir mekanın eksikliğini hissettiğini ifade eden Parsa, adını ''Kadın'' restoranı koyduğu böyle bir mekan açma kararı aldığını belirtti.

Restoranda tüm çalışanların da kadınlardan oluştuğunu belirten Parsa, böylece kadınların istihdamına da katkı sağladıklarını kaydetti.

Parsa, restorana gelen müşterilerinin çoğunun üniversite öğrencileri olduğunu belirtti.

''BU RESTORANDA ÇOK RAHATIZ''

Restoran müdavimlerinden Rakiye Kurbani, çalışanlarının da kadınlar olması nedeniyle bu restoranda kendilerini çok rahat hissettiklerini vurguladı.

Kurbani, dersten çıktıktan sonra arkadaşlarıyla kadın restoranına gelerek yemek yediklerini ve nargile içip sohbet ettiklerini dile getirdi.

Afgan kadınlarının da artık haklarını savunmak için mücadele verdiğini anlatan Kurbani, ''Afganistan gibi tabuların hâkim olduğu bir ülkede kadın olmak çok zor.'' dedi.

Kurbani, her şeye rağmen böyle gelişmelerin Afgan kadınları için umut verici olduğunu sözlerine ekledi.

ÜLKEDE KADINLARIN DURUMU

Afganistan'da 40 yıldan uzun süredir devam eden savaşlarda eşlerini ve çocuklarını kaybeden, topraktan yapılmış evlerde ya da derme çatma çadırlarda barınan Afgan kadınları, hayata tutunabilmek için yoksulluk ve açlık başta olmak üzere sayısız olumsuzluklara karşı mücadele etmek zorunda kalıyor.

Taliban döneminde kadınların oy kullanma, devlet dairelerinde ve televizyon-radyolarda çalışma hakları ellerinden alınmıştı. 2001'de iktidara gelen yeni hükümetten de istediklerini alamayan Afgan kadınları, her şeye rağmen yaşama tutunmaya çalışıyor.

Afganistan, halen dünyada kadınların en ağır toplumsal baskılara maruz kaldığı ülkelerden biri. Ülkede kadınlar, her yönden baskı altına alınıyor ve çeşitli işkencelere maruz kalıyor.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunun hazırladığı raporda, 2017'da kadına yönelik 3 bin 778 şiddet olayının kayıtlara geçtiği bildirildi. Rapora göre, Afganistan'daki resmi kurumlarda bile kadın hakları ihlal ediliyor.

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