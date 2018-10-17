Afganistan'da milletvekili adayı, koltuğuna yerleştirilen bombayla öldürüldü

Helmand valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helmand milletvekili adayı Abdul Cabbar Kahraman'ın, Leşkergah şehrindeki seçim ofisindeki koltuğuna yerleştirilen bombanın patlaması soncu yaşamını yitirdiğini söyledi.



Saldırıda 3 kişinin daha öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Zuvak, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.



Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.



Afganistan'da 20 Ekim'de milletvekilliği seçimi yapılacak. Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, seçimlerde 417'si kadın toplam 2 bin 565 milletvekili adayı yarışacak.



Komisyon, ülke genelinde 5 bin 100 seçim merkezinde 21 bin sandık kurulacağını duyurdu.

Terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerde sandık kurulmayacak.



2015'te yapılması planlanan seçim, devlet başkanının kararıyla ertelenmişti.