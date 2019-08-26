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Afganistan'da NATO uçakları sivilleri hedef aldı: 1 ölü 4 yaralı

Afganistan'ın Logar vilayetinde NATO kuvvetlerine ait uçakların yanlışlıkla sivilleri hedef aldığı bildirildi. Saldırı sonucunda ise 1 sivilin öldüğü, 4 sivilin yaralandığı açıklandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:26
Afganistan'da NATO uçakları sivilleri hedef aldı: 1 ölü 4 yaralı

Afganistan Logar il Şura Başkanı Hasibullah Stanikzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait uçakların, Taliban'a yönelik yürüttükleri operasyonda, Logar'ın Babus köyündeki sivillere ait evleri yanlışlıkla vurduğunu duyurdu. 

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir sivilin öldüğünü ifade eden Stanikzey, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, yaptığı yazılı açıklamayla NATO'nun sivillere yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.

Konuya ilişkin NATO'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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AfganistanNATOUçakSivilHedefölüYaralıHaberKKTC
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