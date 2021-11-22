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Afganistan'da yeni televizyonculuk kuralları: Kadınların dizilerde oynaması yasakladı

Afganistan'da Taliban, televizyon kanallarına sekiz yeni kural içeren bir genelge gönderdi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:10
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Afganistan'da yeni televizyonculuk kuralları: Kadınların dizilerde oynaması yasakladı
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Kadınlara yönelik önemli kısıtların yer aldığı bu kurallara göre, artık kadın oyuncular Afgan dizilerinde yer almayacak. Bununla birlikte kadın gazetecilerin ve muhabirlerin de örtünmesi zorunlu olacak.

MUHABİR VE GAZETECİLERE ÖRTÜ ZORUNLULUĞU

Afganistan'da kadınların televizyon dizilerinde yer almaları, Taliban hükümeti tarafından getirilen yeni kurallara göre yasaklandı. Yayımlanan yeni kılavuzda ne tür bir örtü kullanılacağı belirtilmese de, kadın gazetecilere ve sunuculara da ekranda başörtüsü takmaları emredildi.

Bununla birlikte, muhabirler bazı kuralların belirsiz olduğunu ve yoruma açık olduğunu söyledi. Ayrıca, Ağustos ortasında Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban’ın kademeli olarak sert kısıtlamalar getirmesinden korktuklarını söylediler.

ABD ve müttefik güçlerin ayrılmasının ardından kontrolü ele geçiren Taliban, hemen kız çocuklarına ve kadınlara evde kalmalarını emretmiş, gerekçe olarak Taliban askerlerinin kadınlara nasıl davranacağını bilmemesini göstermişti. 

1990'lardaki önceki yönetimleri sırasında, kadınlar eğitimden ve işyerlerinden men edilmişti. 

SEKİZ YENİ KURAL

Bununla birlikte,  Afgan televizyon kanallarına gönderilen son Taliban yönergeleri sekiz yeni kural içeriyor. Buna göre, şeriat hukuku ve Afgan değerlerine aykırı olduğu düşünülen filmler yasaklanacak. Ayrıca kadınlar artık televizyon dizilerinde yer almayacak, erkeklerin vücudun mahrem yerlerini açığa çıkaran görüntüler de yer almayacak. 

KOMEDİ VE EĞLENCE PROGRAMLARINA SINIR

Bununla birlikte, dini aşağılayan veya Afganlara karşı saldırgan sayılabilecek komedi ve eğlence programları da yayından kaldırılacak. 

Tüm bunların yanı sıra, Taliban yabancı kültürel değerleri özendiren yabancı filmlerin de yayınlanmaması gerektiğini belirtti. 

Öte yandan, Afgan televizyon kanalları çoğunlukla kadın karakterlerin başrolde olduğu yabancı dizileri gösteriyor. Afganistan'daki gazetecileri temsil eden bir örgütün üyesi olan Hujjatullah Mujaddedi, yeni kısıtlamaların açıklanmasının beklenmedik olduğunu söyledi.

BAZI KANALLARIN KAPANMASINA NEDEN OLABİLİR

BBC'ye konuşan Mujaddedi,  kuralların uygulanması durumunda bazı kanalların kapanabileceğine dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
AfganistanTaliban
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