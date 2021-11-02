Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldiği açıklandı.

Sardar Mohammad Daud Khan askeri hastanesinin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtilirken, olay yerinden silah sesleri duyulduğu vurgulandı.

Taliban, olayda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Olay yerinde ilkinden kısa bir süre sonra ikinci bir patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Patlamada can kaybı olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, Al Jazeera'nin görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde olayın bir araba patlaması olduğu aktarıldı.