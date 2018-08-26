Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
90186
ALTIN
232.664
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7101
EURO
6.9689
Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı
Facebook'tan yeni özellik!
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!

Afganistan’da üst düzey istifalar

26 Ağustos 2018 Pazar 15:28
Afganistan’da üst düzey istifalar

Afganistan’da yaklaşık 2 hafta önce Taliban’ın Gazne kentine saldırmasının ardından, üst düzey yetkililer istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanı Eşref Gani’ye sundu.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar, İçişleri Bakanı Veyis Bermek, Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Masum Estanikzey’in istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanı Gani’ye sunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Gani, Afganistan Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Atmar’ın istifasını kabul etti, diğerlerininkini ise reddetti.

Açıklamada, Atmar’ın yerine Afganistan’ın Washington Büyükelçisi Hamdullah Muhib’in atandığı belirtildi.

Atmar yazılı açıklamasında, devlet yetkilileriyle arasındaki ciddi sorunlar nedeniyle istifasını verdiğini ifade etti.

İstifaların, saldırının ardından ülke genelinde artan tepkiler nedeniyle geldiği belirtiliyor.

Taliban terör örgütünün yaklaşık 2 hafta önce Gazne vilayetine düzenlediği saldırıda, 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

(AA)

banner22
Anahtar Kelimeler:
AfganistanIstifaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Michael Schumacher’i ağlatan görüntü
Michael Schumacher’i ağlatan görüntü
ABD'de yangın dehşeti: 6'sı çocuk 8 ölü
ABD'de yangın dehşeti: 6'sı çocuk 8 ölü
Terk edilen kaplan yavrularına Golden Retriever cinsi köpek annelik yaptı
Terk edilen kaplan yavrularına Golden Retriever cinsi köpek annelik yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim