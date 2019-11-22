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Afrika Birliği'nden İngiltere'ye: Chagos Takımadaları'ndan çekil

Afrika Birliği, İngiltere’nin Morityus’a ait olan Chagos Takımadaları'ndaki sömürgeci yönetimine son vermesi ve bölgeden çekilmesi çağrısı yaptı.

22 Kasım 2019 Cuma 15:31
Afrika Birliği'nden İngiltere'ye: Chagos Takımadaları'ndan çekil

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere’nin Birleşmiş Milletler (BM) kararını ihlal ederek Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Takımadaları'nda sürdürdüğü sömürgeci yönetimden derin endişe duyduğunu belirtti.

Bölgenin bağımsızlığına kavuşması için Morityus’a destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Muhammed, İngiltere’ye çekilmesi için verilen 6 aylık sürenin 22 Kasım’da dolduğunu hatırlattı.

Muhammed İngiltere’ye hem Uluslararası Adalet Divanı hem de BM Genel Kurulunun aldığı kararlara uyma çağrısında bulunarak uluslararası kamuoyundan da Morityus’a destek vermesini istedi.

Uluslararası Adalet Divanı 25 Şubat'ta İngiltere'nin Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Takımadaları'nı Morityus'a iade etmesini tavsiye etmişti.

BM Genel Kurulu da 22 Mayıs'ta, İngiltere'den takımadaların kontrolünü 6 ay içinde bırakarak burayı Morityus'a devretmesini talep etmişti.

Bu kararların ardından Morityus Meclisi temmuz ayında, Chagos Takımadaları'nın kendi yönetimine geçmesi kararını almıştı.

ADA ÜLKESİ MORİTYUS CUMHURİYETİ

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden olan Morityus Cumhuriyeti 1598'de Hollanda, 1715'te Fransa sömürgesi oldu. Morityus 1814'teki Paris Anlaşması ile İngiltere hakimiyetine girdi.

Yaklaşık 150 yıl bu adaları sömüren İngiltere, BM baskısıyla 1968'de Morityus'a bağımsızlığını vermeden 3 yıl önce, Chagos Takımadaları'nı ülkeden ayırarak elinde tuttu.

Chagos'un yanı sıra Aldabra, Farquhar ve Desroche adalarını da Şeyseller'den ayıran İngiltere, söz konusu adaları 1965'te İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi'nin (İHOB) parçası ilan etti.

Şeyseller'den ayırdığı adaları daha sonra geri vermek zorunda kalsa da İngiltere toplam 2 bin 300 adacığın bulunduğu İHOB ile Hint alt kıtasının güneyinde varlığını sürdürdü.

İngiltere İHOB içerisindeki Chagos Takımadaları'nın en büyüğü olan mercan ada Diego Garcia'yı 1966'da müttefiki ABD'ye 50 yıllığına kiraladı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği
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