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Afrikalı göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 40 ölü!

Yemen açıklarında Afrikalı göçmenleri taşıyan tekne battı: 40 ölü!

07 Haziran 2018 Perşembe 11:00
Afrikalı göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 40 ölü!

Yemen açıklarında Afrikalı göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, "Afrika Boynuzu" bölgesinden (Etiyopya, Cibuti, Somali ve Eritre) gelen yaklaşık 100 göçmenin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle Yemen açıklarında battı.

İlk belirlemelere göre, 40 kişinin boğulduğu belirtilen açıklamada, 16 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.

Ölü sayısının artabileceği belirtilen açıklamada, kurtarılan 39 kişiye su ve yiyecek verilmesinin yanı sıra tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı aktarıldı.

IOM'nin açıklamasında, teknenin battığı yere ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Basında yer alan haberlere göre ise olay, Yemen'in doğusundaki Hadramevt açıklarında yaşandı.

Afrikalı göçmenlerin, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine geçme hayaliyle Yemen'e gelmeye çalıştığı ifade ediliyor. Göçmenlerin bir kısmının ise 2014'ten bu yana çatışmaların yaşandığı Yemen'de kaldığı kaydediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) daha önce konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yemen'de iç savaşın sürdüğüne ve ekonomik şartların iyice bozulduğuna dikkat çekilerek, Yemen'e başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Sudan ve Eritre gibi Afrika ülkelerinden yeni gelen sığınmacıların durumuna ilişkin endişe duyulduğu bildirilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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