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AİHM'den Belçika'ya "başörtüsü" mahkumiyeti

18 Eylül 2018 Salı 15:33
AİHM'den Belçika'ya "başörtüsü" mahkumiyeti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), başörtülü olduğu için duruşma salonundan çıkarılan bir kadının yaptığı başvuruda Belçika yönetimini haksız buldu.

AİHM, 2007'de kardeşinin öldürülmesiyle ilgili davada ifade vermek için duruşma salonuna başörtüsüyle giren ve mahkeme heyeti tarafından salondan çıkarılan Hagar Lachiri'nin başvurusunu karara bağladı.

AİHM Birinci Daire'de 1'e karşı 6 üyenin oyuyla kabul edilen kararda, Hagar Lachiri'nin başörtüsü nedeniyle duruşma salonundan çıkarılmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) "düşünce, inanç ve din özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesine aykırı olduğuna" hükmedildi. 

Yüksek Mahkeme, kararda Belçika Mahkemesi'nin kadını duruşma salonundan çıkararak "dini aidiyetini özgürce gösterme hakkını" kısıtladığı görüşünü paylaştı.

Mahkeme, Lachiri'nin duruşma salonundan çıkarılma nedeni olarak gösterilen "mahkemeye saygısızlık ve duruşmanın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememe riski" gibi iddiaları da reddederek Belçika'yı, Lachiri'ye bin euro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Dava, 24 Aralık 2008'de AİHM'e taşınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AİHMBaşörtüsüHaber
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