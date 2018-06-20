Akdeniz'de 900'den fazla göçmen kurtarıldı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait "Diciotti" isimli gemi, taşıdığı 500'den fazla göçmenle ülkenin güneyindeki Pozzallo Limanı'na vardı.

Akdeniz'de yedi farklı operasyonda kurtarılan 500'ün üzerinde göçmeni taşıyan gemi, beraberinde hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini de getirdi.

Gemide, ABD Donanması'nın "Trenton" isimli gemisinin Libya açıklarında kurtardığı 42 sığınmacının da bulunduğu aktarıldı.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu göçmenlerin arasında çoğu refakatsiz olmak üzere çocukların da bulunduğu öğrenildi. Çocukların en küçüğünün henüz birkaç aylık bir bebek olduğu bildirildi.

Öte yandan susuzluk ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulması sebebiyle, gemi limana gelmeden önce 6 çocuk, 3 kadın ve 21 yaşında bir gençten oluşan 10 göçmenin devriye botuyla karaya transferinin gerçekleştirildiği aktarıldı.