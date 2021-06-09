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Akdeniz için korkutan uyarı

Akdeniz'deki su sıcaklığı diğer deniz ve okyanuslara göre yüzde 20 daha hızlı ısınıyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Akdeniz'deki doğal dengenin bozulabileceği konusunda uyardı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 08:43
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Akdeniz için korkutan uyarı

"Akdeniz, deniz ve insan yaşamı için geri dönüşü olmayan değişikliklerle en hızlı ısınan denize dönüşüyor" Bu başlık, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü nedeniyle yayımladığı rapora ait.

Vakfın raporuna göre diğer deniz ve okyanuslardan %20 daha hızlı ısınan Akdeniz, gezegenimizdeki en hızlı ısınan ve en tuzlu deniz haline geliyor. Bu durum da yaklaşık 1000 yabancı türün, Akdeniz'in ısınan sularına göç etmesine ve endemik türlerin yerini almasına neden oldu.

Türkiye ve çevresindeki sularda, normalde Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'ta görülen aslan balığı gibi zehirli türler artış gösterdi.

Yüksek sıcaklıklar ile fırtınaların sıklığındaki artış, deniz çayırları ve mercan yataklarının bazı bölgelerde yok olacak kadar azalmasına neden oldu. Balıkçılık ve turizm gibi sektörlerin bu durumdan zarar görebileceği ifade edildi.

Raporda, İklim değişikliği, aşırı avlanma, kirlilik, deniz ticareti ve kıyı gelişiminin yarattığı baskılar Akdeniz'i riske atan unsurlar olarak öne çıktı.

Vakıf, dünyadaki tüm liderlere, anlaşmalarla varılan iklim eylemleri ve finansal mekanizmalar aracılığıyla biyolojik çeşitliliği güçlendirme' çağrısı yaptı.

Anahtar Kelimeler:
AkdeniZSu SıcaklığıTehlike
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