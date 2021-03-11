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Akdeniz’de göçmen dramı: 2 ayda 190 göçmen hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler 2021’in başından beri Akdeniz yoluyla Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 190 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya genelinde yaşamını yitiren göçmen sayısı ise 446’ya ulaştı.

11 Mart 2021 Perşembe 16:06
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Akdeniz’de göçmen dramı: 2 ayda 190 göçmen hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü ortak açıklama yayımladı.

2021 yılının başından bu yana Orta Akdeniz üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşma hayaliyle yola çıkan 190 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Açıklamada, Kuzey Afrika ülkelerinden İtalya'ya ayak basanların sayısının ise 5 bin 700'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre Akdeniz’de ölü sayısı 251

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre ise bu yıl Akdeniz'in tamamında 251 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde ölen düzensiz göçmen sayısı da 446'ya ulaştı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

"Kalpsiz bir Başbakan” 

Düzensiz göçmenlerin dramı sürerken Avrupa'da bazı liderlerin mülteci karşıtı politikaları da devam ediyor.

Avusturya'da göçmen karşıtı politika yürüten Başbakan Sebastian Kurz'un Yunanistan'dan gelecek göçmenlerle ilgili tavrı tepki çekti.

Kurz’un bu politikasını protesto etmek için, her gün düzenli olarak evine giderken kullandığı güzergahtaki bir reklam panosuna “kalpsiz başbakan” yazılı bir karikatür yerleştirildi.

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