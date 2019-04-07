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Akılalmaz kaza! Feribotun çarptığı köprü çöktü

Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Pará eyaletinde bir feribot, köprünün altından geçerken sütunlardan birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü yıkılırken, o sırada köprüden geçmekte olan iki araç suya düştü.

07 Nisan 2019 Pazar 14:16
Akılalmaz kaza! Feribotun çarptığı köprü çöktü
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Para eyaleti Valisi Helder Barbalho, liman kenti Belem’e giden otoyolun geçtiği köprünün 200 metrelik bölümünün, bir feribotun ayağına çarpması
sonucu yıkıldığını, görgü tanıklarına göre kaza sırasında köprüdeki iki aracın Moju Nehri’ne düştüğünü açıkladı.

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Araçlarda kaç kişinin bulunduğu bilinmezken nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, feribotun beş kişilik mürettebatının kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Yerel basın, ocak ayında yapılan incelemenin, köprünün ayaklarında aşınma olduğunu ortaya koyduğunu, yerel yönetimin önlem almak için fon talebinde bulunduğunu duyurdu.

Köprünün tamiratının bir yıl kadar süreceği ve 25 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Feribot
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