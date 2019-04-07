Akılalmaz kaza! Feribotun çarptığı köprü çöktü

Para eyaleti Valisi Helder Barbalho, liman kenti Belem’e giden otoyolun geçtiği köprünün 200 metrelik bölümünün, bir feribotun ayağına çarpması
sonucu yıkıldığını, görgü tanıklarına göre kaza sırasında köprüdeki iki aracın Moju Nehri’ne düştüğünü açıkladı.
Yerel basın, ocak ayında yapılan incelemenin, köprünün ayaklarında aşınma olduğunu ortaya koyduğunu, yerel yönetimin önlem almak için fon talebinde bulunduğunu duyurdu.
Köprünün tamiratının bir yıl kadar süreceği ve 25 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.