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Akılalmaz olay! Merakı başına dert oldu...

İngiltere'de 15 yaşındaki bir genç penisinin uzunluğunu ölçmek için USB şarj kablosu kullandı ancak kabloyu penisinden içeriye sokması dehşeti yaşattı. Günlerce acı içinde kıvranan genç, soluğu ameliyat masasında alırken ailesine bu durumdan bahsedemedi, yaşadığı akılalmaz olayı sadece doktorlara anlatabildi. Genç İngiliz, başarılı geçen ameliyat sonrası taburcu edildi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 12:09
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Akılalmaz olay! Merakı başına dert oldu...

İngiltere'de bir genç penis uzunluğunu ölçmeye çalıştıktan sonra acil ameliyata alındı. USB kablosunu penisinden içeriye sokan 15 yaşındaki genç, kablonun testislerine kadar ulaşmasına neden oldu.

İlk etapta kabloyu çıkarmaya çalışan ancak kablolar içeride dolandığından başarılı olamayan genç, 15 gün boyunca acı içinde kıvrandı.

İdrarından kan gelmeye başlayan ve acıları artık dayanılmaz boyutlara ulaşan genç İngiliz, gerçek durumu anlatmadan ailesiyle hastaneye gitti.

Rapora göre annesinin yanında utanan İngiliz doktorlara ayrı bir odada tüm durumu anlattı. Ameliyata alındı, cerrahlar cinsel organları ile anüsü arasındaki bölgede kesi yaparak kabloyu çıkardı.

DURUMU İYİ

Neyse ki, çocuk olaysız bir şekilde iyileşti ve ertesi gün hastaneden taburcu edildi. Ancak, iki hafta sonra tekrar bir kontrolden geçecek.

Londralı androlog Amr Raheem Daily Mail'e verdiği demeçte, kişinin özel bölgelerine yabancı cisim sokmasının idrar yolu enfeksiyonlarından üretra yaralanmalarına kadar bir dizi komplikasyona yol açabileceğini söyledi ve ekledi: Kişinin böyle bir şeye başvurması bipolar kişilik bozuklukları gibi zihinsel bozukluklardan kaynaklanabileceği gibi cinsel meraktan da kaynaklanabilir. Bu genç sağlıklı bir ergendi, hiçbir akıl sağlığı bozukluğu yok. Yani tamamen meraktan.

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