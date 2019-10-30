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Akılalmaz olay! Tecavüzden tutuklu mahkumu yanlışlıkla bıraktılar

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir cezaevinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tecavüzden hüküm giyen bir mahkum, görevliler tarafından yanlışlıkla serbest bırakıldı. Polis şimdi her yerde o mahkumu arıyor.

30 Ekim 2019 Çarşamba 09:51
Akılalmaz olay! Tecavüzden tutuklu mahkumu yanlışlıkla bıraktılar

31 yaşındaki Tony Maycon Munoz-Mendez isimli mahkum, Gwinnett bölgesinde tecavüz ve çocuk istismarı suçlarından hüküm giymişti.

Georgia Ceza İnfaz Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre Munoz-Mendez, Reidsville’de yer alan Rogers Eyalet Cezaevi’nden cuma günü öğle saatlerinde ‘yanlışlıkla’ serbest bırakıldı.

Cezaevi yetkililerinin hatayı ne zaman fark ettiği ya da olayın nasıl gerçekleştiği henüz açıklanmazken, cezaevi sözcüsü Lori Benoit, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Polis ekiplerinin her yerde aradığı Mendez için, cezaevi görevlileri de çalışmalara destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzHaberKKTC
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