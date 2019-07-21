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Akıncı,20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45’inci yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verdi.

21 Temmuz 2019 Pazar 09:30
Akıncı,20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi

Resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Süreyya Bilgiç, Başbakan Ersin Tatar, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CHP Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İyi Parti Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu, üst düzey askeri yetkililer, bazı bakanlar, milletvekilleri, yabancı parlamenterler ve kutlamalar için ülkeye gelen heyetler ve davetliler katıldı.

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Akıncı20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
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