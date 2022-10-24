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Akşam yürüyüşünde ayağına takılan taşın değeri dudak uçuklattı!

Avustralya’nın Queensland şehrinde amatör bir madenci olan Matt Betteridge, adam yürüyüşü sırasında ayağına takılan taşa dikkatli bir şekilde baktığında şoke oldu. O anları sosyal medyadan paylaşan Betteridge, taşın 834 karat Avustralya safiri olduğunu keşfettiğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Safirin yaklaşık olarak 12.500 dolar (yaklaşık 232 bin 573 TL) değerinde olduğunu belirten Betteridge taşın kesin değerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 13:43
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Akşam yürüyüşünde ayağına takılan taşın değeri dudak uçuklattı!



Avustralya’nın Queensland şehrinde yaşayan Matt Betteridge isimli bir adam akşam yürüyüşü sırasında değerli bir taşa ayağı takıldıktan sonra büyük ikramiyenin sahibi oldu. İlk bakışta sıradan bir taşı anımsatan keşfini dikkatli bir şekilde incelediğinde Betteridge bunun Avustralya safiri olduğunu gördü. Taşı kazdıktan sonra şimdiye kadar ki en büyük bulgusunu bulduğunu iddia eden Betteridge kesin değerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını söyledi.

ÜZERİNDEKİ KİRİ KAZIYARAK DEĞERLİ TAŞI ORTAYA ÇIKARTTI

Ayağına takılan taşı kamp alanına götürdüğünü söyleyen Betteridge, üzerindeki kiri kazıyarak madeni keşfini ortaya çıkartmayı başardı. Değerli taşı fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Betteridge, “O kadar şaşkınım ki açıklayamıyorum. Yağmur onu ortaya çıkarttı ve onu elime alana kadar ortalama büyüklükte bir taş olabileceğini düşündüm. Resmen ayağıma 834 karatlık bir safir takıldı” dedi.

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