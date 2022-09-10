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Akşamları yemek yerken bu hataları yapmayın

Zayıflamak ve fit kalmak için yapmanız gereken bazı kilit noktalar var... İşte hayatınızda ufak değişikler yapmak için birkaç tüyo!

10 Eylül 2022 Cumartesi 23:43
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Akşamları yemek yerken bu hataları yapmayın


1. Hazır paketli ürünlerden uzak durun

Zor bir iş gününden eve mi geliyorsunuz ve hızlı bir yemek ararken ilk yaptığınız şey dondurucu mu? Pizza, lazanya ve benzeri hazır yemeklerden uzak durmalısınız, bu tarz yemekler ve kısa hazırlık süreleri oldukça cazip gelse bile oldukça zararlıdır. Dondurulmuş yiyecekler veya kutudaki yemekler genellikle yüksek oranda işlenir. Bu, birçok ürünün şeker ve konserve gulaş veya balık parmakları gibi sağlıksız yağlarla dolu olduğu anlamına gelir. Lezzet arttırıcılar, tatlandırıcılar ve diğer katkı maddeleri genellikle sağlığınız için sorun yaratır.

İpucu : Önceden pişirin. Bu sayede hem sağlıklı bir akşam yemeği sağlarsınız hem de akşamları mutfakta uzun saatler geçirmek zorunda kalmazsınız.

2. TV karşısında yemek yemekten kaçının

Favori diziler açık, düşünceler kapalı mı? İyi bir fikir değil – en azından yemek yerken. Akşam yemeğinde televizyon izleyen veya bilgisayar oyunu oynayan kişiler daha hızlı kilo alırlar. Neden? Niye? Kişinin dikkati dağılır ve yiyecek alımından çok ekranda neler olduğuna odaklanır. Çok fazla kalori, fark etmeden bir kişinin midesine hızla girer. Sonuç? Uzun vadede, aslında aç olduğunuzdan daha sık yemek yersiniz ve kilo alırsınız. Bir dizi çalışma, aşırı kilolu olmakla televizyon karşısında yemek yemek arasındaki bağlantıyı kanıtladı – gerçek bir kalori tuzağı!

İpucu : Dikkatinizi dağıtmadan bilinçli olarak yemeye çalışın. Daha hızlı doyduğunuzu fark edeceksiniz ve yemeğinizin tadını yeniden çıkarmayı öğreneceksiniz.

3. Çok geç uyumayın

Yarın erken kalkmanız gerekiyor ama yine de zamanında yatamıyor musunuz? Yoksa uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? Her ikisi de uyku eksikliğine yol açar . Çok az uyku çeşitli nedenlerle insan organizması için çok sağlıksızdır ve diğer şeylerin yanı sıra obeziteyi teşvik edebilir. Çünkü gün içinde yorgun ve halsizseniz, genellikle acıkmış olursunuz ve daha sık açlıkla savaşmak zorunda kalırsınız. Ve daha az hareket eder!  İngiltere’den araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, uyku eksikliğinin vücudun metabolizmasını bile yavaşlattığını buldu.

İpucu : En sevdiğiniz diziyi izlemeye devam etmek yerine bir kitapta birkaç sayfa okuyun. Okumak sizi yorar ve daha kolay ve derin uykuya dalmanızı sağlar.

Ayrıca heyecan verici:

4. Çok geç yemeyin

Gece geç saatlerde büyük, görkemli yemekler yerseniz, kolayca mide sorunlarına yol açabilir. Vücudunuz yiyecekleri ancak zorlukla sindirebilir. Bu, uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırır. Ve: Ertesi sabah, birçoğu hala tok hissetmiyor – ve sonuç olarak, gerçekte olması gerekenden daha fazla yemek yiyor.

Anahtar Kelimeler:
YemekKlioZayıflama
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