Albino ikonlar modacıların gözdesi

Kazakistan'ın Aktau şehrinde yaşayan ailenin 16 yaşındaki kızları Asel Kalaganova ile 3 yaşındaki kız kardeşi Kamila Kalaganova 'meleksi' görünümleriyle moda dünyasının ilgisini çekiyor. Genetik bir hastalık olan albinizm ile doğan Asel ile Kamila'nin annesi Ayman Sarkitova, "İki kız, bir oğlumuz var. Kızlarım albinizmli doğdu. Eşimin dedesi albino olduğu için kızlarıma geçmiş. Oğlum normal doğdu" dedi.

Asel ise yaşamanı "Yaz mevsimlerinde gündüzleri dışarı çıkamıyorum. Ancak akşam 8'den sonra dışarı çıkabiliyorum. Gündüz bir yere gitmem gerekiyorsa mutlaka güneş kremi sürüyorum. Sahile indiğimde de gölgede oturuyorum" diye anlattı

'Beyaz prensesler' olarak tanınanan kardeşlerden Asel Kalaganova, çok sayıda reklam teklifi aldıklarını belirtti. Asel, “Bir mankenlik ajansıyla çalışıyorum. Kardeşim küçük olduğu için yaşına uygun reklamlarda oynuyor. Ancak benim halihazırda hem yurt içi hem yurt dışında projelerim var" dedi.

Kardeşlerin menajeri Ayjan Sisenaliyeva da Asel'in bir Amerikan şampuan reklamında oynadıktan sonra yabancı modaevlerinin ilgisini çektiğini belirtti. Menajer, "Ama her teklifi değerlendiremiyoruz. Çünkü Asel albino olduğu için sadece iç mekânda çalışabiliyor" diye konuştu.

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