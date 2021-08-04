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Alışveriş sırasında ayağı kayıp düşen müşteriye 1,62 milyon liralık tazminat

Japonya’da bir süpermarket, manav reyonundan alışveriş yaptığı sırada ayağı kayıp düşen müşterisine 21 milyon yen (1,62 milyon lira) tazminat ödeyecek.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:53
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Alışveriş sırasında ayağı kayıp düşen müşteriye 1,62 milyon liralık tazminat

Yaklaşık beş sene önce Tokyo’nun güneydoğusundaki Kanagawa eyaletinde bir süpermarketin manav reyonundan marul alan 60 yaşındaki müşteri, ayağının kayması sonucu düşerek sakat kalmıştı.

Sakat kalan adam, bu duruma ıslak zeminin sebep olduğu iddiasıyla süpermarkete tazminat davası açmıştı.

AA’nın haberine göre Tokyo bölge mahkemesi, olay sonrası açılan ve beş yıl süren davanın son duruşmasında kararı açıkladı.

Hakim Heyeti Başkanı Yukio Şinada, marul yapraklarından damlayan suların zemini ıslattığını, süpermarket yönetiminin bu durumun farkında olmasına rağmen gereken tedbirleri almadığını belirtti.

Son Güncelleme: 04.08.2021 17:02
Anahtar Kelimeler:
AlışverişTazminat
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